'Vale Tudo' hoje (27): veja resumo do capítulo deste sábado

Mário Sérgio (Thomas Aquino) sofre infarto e Consuêlo se desespera em "Vale Tudo" - Estevam Avellar/Globo e Reprodução/Globo
Mário Sérgio (Thomas Aquino) sofre infarto e Consuêlo se desespera em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo e Reprodução/Globo
27/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (27) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 1040 votos
16,06%
Reprodução/Globo
16,54%
Reprodução/Globo
27,98%
Reprodução/Globo
39,42%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

