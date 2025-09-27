Templo de famosos e dízimo obrigatório: como é a igreja de Justin Bieber?

Justin Bieber foi visto irritado após deixar um culto na última quarta-feira (24), segundo registros divulgados nas redes sociais. O cantor frequenta a Churchome, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, desde 2021.

Como é a igreja de Justin Bieber

A Churchome está presente em diversas regiões dos EUA. Por sua grande estrutura, é considerada a igreja ideal para receber celebridades. Além de Justin e Hailey Bieber, Selena Gomez, a família Kardashian, Lana Del Rey e o atleta Russell Wilson também frequentam a instituição religiosa.

A igreja é liderada pelos pastores Judah e Chelsea Smith. A Churchome tem sede principal em Kirkland, Washington. De acordo com seu relatório anual de 2022, são mais de 300 mil pessoas participando de seus cultos online e presenciais. Os relatos foram divulgados pela Fox 13 em 2023.

Igreja exige que seus funcionários devolvam 10% de seus salários como forma de dízimo. A polêmica foi revelada após Rachel Kellogg, ex-funcionária do templo, sofrer um acidente e passar meses sem contribuir com a doação. Segundo a ação movida por Rachel na Justiça, a contribuição de 10% estipulada pela Churchome era estipulada em contrato, conforme divulgado pela Fox 13.

A Churchome tem um aplicativo oficial. Ele é divulgado no site da instituição para promover conversas com a equipe pastoral e conectar a comunidade. "O aplicativo já vem transformando vidas de pessoas que lutam contra a solidão e a falta de pertencimento. Ele pode ser impactante para transformar vidas em todo o mundo", diz o anúncio.