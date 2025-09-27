Streamer com câncer terminal cai em golpe e perde R$ 165 mil do tratamento

O streamer Raivo 'Rastaland' Plavnieks, 26, sofreu um golpe online e perdeu R$ 165 mil que havia conseguido arrecadar para custear as despesas de seu tratamento contra um câncer terminal.

O que aconteceu

Plavnieks, que mora na Letônia, sofreu o golpe ao baixar um jogo malicioso na plataforma Steam. Na ocasião, ele fazia uma transmissão ao vivo e um espectador sugeriu que ele testasse o jogo "Block Blasters".

Após baixar e abrir o jogo sugerido, o dinheiro que ele havia arrecadado em criptomoedas sumiu. Plavnieks ficou desesperado ao perceber que havia sofrido um golpe.

"Não consigo respirar, não consigo pensar. Estou completamente perdido. O que vai acontecer?", disse ele, em tom de desabafo pelo ocorrido.

ICYMI: Latvian streamer Raivo "Rastaland" Plavnieks, who's battling stage-4 sarcoma, got his wallet drained of ~$31K in SOL raised for treatment after running a Steam game "Block Blasters" that was malware.



-- folva (@refolva) September 23, 2025

Comunidade cripto se comoveu com o ocorrido com Plavnieks e criou uma campanha para reaver o valor. Os membros da comunidade criaram o token CANCER com o intuito de arrecadar fundos para custear o tratamento do streamer. O token ficou bastante valorizado após a história dele viralizar nas redes sociais.

Influenciadores também se solidarizam com o streamer letão. O influencer Alex Becker doou o valor de R$ 165 mil que havia sido roubado pelo golpista.

Plavnieks agradeceu o apoio recebido. "Obrigado a todos do fundo do meu coração. Eu, meus irmãos e minha mãe estamos sem palavras diante de tanto apoio. Palavras nunca vão expressar o quanto estamos gratos".

Raivo 'Rastaland' Plavnieks trata um câncer raro. Atualmente, ele está no estágio 4 da doença, que é considerado irreversível.