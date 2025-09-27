SP: Influencer em Porsche atropela motociclista e nega teste de bafômetro

O influenciador MK Bernardino, 32, se envolveu em um acidente de trânsito, ontem, na Avenida dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo. Ele dirigia um Porsche azul quando bateu em uma motocicleta.

O que aconteceu

Carro de luxo atingiu a traseira da moto, que, com o impacto, bateu em outro veículo que estava na frente. Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de SP, o motociclista, um homem de 39 anos, ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Santa Paula para receber atendimento médico.

Influenciador foi levado para o 27º Distrito Policial para prestar depoimento. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro no local e, por isso, foi encaminhado ao IMP (Instituto Médico Legal) para realizar um exame que verifica a presença de álcool no sangue.

Polícia Civil investiga o caso. "As diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos", informou a SSP-SP.

O que diz o influenciador digital

Em nota oficial, MK Bernardino afirmou que o motociclista sofreu apenas ferimentos superficiais e já recebeu alta do hospital. A equipe do influenciador também negou que ele tenha tentado fugir do local.

Nota ressaltou que MK teria permanecido dentro do carro até a chegada da polícia por medo de reações agressivas de outros motociclistas. Ele pediu desculpas pelo acidente e pelos problemas causados.

Influenciador garantiu que todos os danos materiais serão pagos. "O automóvel será reparado e o motociclista receberá uma nova motocicleta", completou.