Sergio Mallandro revela que transava com ex vestida de Branca de Neve

Sergio Mallandro, 69, revelou que uma de suas ex-namoradas tinha o fetiche de transar vestida de Branca de Neve.

O que aconteceu

Mallandro explicou que incorporava a fantasia da namorada e ele era o Zangado, um dos Sete Anões. "Eu tive uma namorada há muitos anos que ela gostava de transar comigo vestida de Branca de Neve. Ela vinha vestida de Branca de Neve, eu tinha que fingir que era os Sete Anões, e eu fingia ser o Zangado", declarou no podcast Papagaio Falante, que ele mesmo comanda.

Humorista disse que gosta de inovar no sexo para não ficar só no básico. "Era divertido [transar com ela]. No sexo você tem que inventar coisas, não pode ficar na mesmice".

Sergio Mallandro também contou que uma fantasia sexual ainda não realizada é transar vestido de Homem-Aranha. "Se eu pudesse fazer, eu queria um dia transar vestido de Homem-Aranha, subindo pelas paredes... Transar com a gata em cima do armário, ele balançando, eu sendo o Homem-Aranha ficar pegado nas paredes".