Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Selena Gomez, 33, casou-se neste sábado com o produtor musical Benny Blanco, 37.

O que aconteceu

Gomez e Blanco oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A cantora e atriz compartilhou registros da cerimônia nas redes sociais.

Casal convidou cerca de 170 pessoas para prestigiar o casamento. Entre os convidados estavam a cantora Taylor Swift e os atores Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, segundo o site TMZ.

Selena e Benny iniciaram o relacionamento em 2023. Eles noivaram no ano passado e agora oficializaram a união. Além da relação amorosa, eles também têm produzido músicas juntos e lançaram um álbum.