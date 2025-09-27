Topo

Entretenimento

Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Selena Gomez casou com Benny Blanco - Reprodução
Selena Gomez casou com Benny Blanco Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 20h48

Selena Gomez, 33, casou-se neste sábado com o produtor musical Benny Blanco, 37.

O que aconteceu

Gomez e Blanco oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A cantora e atriz compartilhou registros da cerimônia nas redes sociais.

Casal convidou cerca de 170 pessoas para prestigiar o casamento. Entre os convidados estavam a cantora Taylor Swift e os atores Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, segundo o site TMZ.

Selena e Benny iniciaram o relacionamento em 2023. Eles noivaram no ano passado e agora oficializaram a união. Além da relação amorosa, eles também têm produzido músicas juntos e lançaram um álbum.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Paul McCartney canta Help! por completo pela primeira vez em 60 anos

Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 29/9 a 4/10

Bela Gil posa de topless na praia e recebe elogios: 'Obra de arte'

Altas horas de hoje começa mais tarde com homenagem a Marília Mendonça

Mário Sérgio morre hoje na novela 'Vale Tudo'

Charlie Sheen diz que pai não o liberou para filme de sucesso nos anos 80

Ex-atriz do SBT inova e lança 'bumbumerangue' para vender em site adulto

Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda