Topo

Entretenimento

Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 21h00

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Heleninha (Paolla Oliveira) viverá momentos de angústia. A personagem voltará a beber e sumirá, deixando a família em pânico.

O que vai acontecer

Tudo começa quando os Roitman descobrem que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. A revelação acontece durante uma reunião na casa de Celina (Malu Galli).

Na ocasião, Heleninha expõe sua versão do acidente que acreditava ter causado a morte do irmão. O clima fica ainda mais tenso quando Odete (Debora Bloch) decide revelar a verdade sobre o episódio. As informações caem como uma bomba e desestabilizam Heleninha.

Abalada, a pintora escreve uma carta à mão e a deixa na galeria. Em seguida, cede novamente ao vício e desaparece, deixando todos desesperados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Paul McCartney canta Help! por completo pela primeira vez em 60 anos

Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 29/9 a 4/10

Bela Gil posa de topless na praia e recebe elogios: 'Obra de arte'

Altas horas de hoje começa mais tarde com homenagem a Marília Mendonça

Mário Sérgio morre hoje na novela 'Vale Tudo'

Charlie Sheen diz que pai não o liberou para filme de sucesso nos anos 80

Ex-atriz do SBT inova e lança 'bumbumerangue' para vender em site adulto

Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda