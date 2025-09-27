Pesca com vagina e carrapato no pênis: outros apuros de Largados e Pelados

A brasileira Marina Fukushima, 32, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, surpreendeu ao usar a própria vagina para atrair peixes na savana africana. Mas ela não é a única participante a passar apuros para sobreviver no programa por 21 dias completamente sem roupa.

Pesca com a vagina

Não foi a primeira vez que Marina fez isso. Na segunda temporada da versão brasileira do programa, ela já tinha usado a tática. "Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas", declarou. Marina sentou de pernas abertas na beira do rio e pegou os peixes com ajuda de uma peneira.

Marina Fukushima, de Largados e Pelados: A Tribo, usa a vagina para pescar Imagem: Reprodução/HBO Max

Carrapato no pênis

Andrew Shayde tinha acabado de acordar, quando descobriu os insetos indesejados. O participante do reality, que estava em uma ilha do Pacífico, show encontrou um punhado de carrapatos presos em seu pênis. E não foi a primeira vez que Andrew passou pela situação: em um desafio anterior, os parasitas ficaram nas suas nádegas.

Andrew Shayde acorda e percebe que os parasitas estavam na parte íntima do seu corpo Imagem: Discovery

Órgão queimado na fogueira

Sam Mouzer teve o pênis queimado por um carvão. O participante estava dormindo ao lado de uma fogueira para se esquentar quando o acidente aconteceu. Ele estava dormindo ao lado de sua dupla, Lilly, quando foi atingido pelo fogo e começou a gritar de dor. Apesar do susto, ele ficou bem.

Sam Mouzer Imagem: Reprodução / Discovery

Testículo rasgado

EJ Snyder escorregou em uma árvore e caiu no pântano, rasgando os testículos em um galho. Ele sofreu lacerações múltiplas no saco escrotal, e a equipe médica apresentou duas opções ao competidor: desistir da competição e levar os pontos em um hospital ou continuar no jogo e fazer o procedimento ali mesmo, no meio da natureza. EJ optou por seguir no programa e levou oito pontos nas partes íntimas.

O participante EJ rasgou os testículos em um galho e precisou levar pontos Imagem: Reprodução/Discovery Channel

Hipotermia

Samantha Ohl enfrentou as montanhas da Croácia ao lado de Andy Adams em um dos episódios da 8ª temporada. Os dois ficaram presos em uma tempestade, enfrentando fome extrema e temperaturas baixíssimas. Samantha se recusou a se aproximar de Andy para se aquecer, o que levou a competidora a ter uma hipotermia moderada. A situação era tão crítica que o médico do programa chegou a temer que os órgãos dela parassem de funcionar.

Anzol no dedo

Cheeny Plante se feriu com um anzol farpado na África do Sul. O acessório de pesca entrou no dedão da participante, e ela precisou de atendimento médico para tirá-lo de lá. "A única opção que eu tive foi cortar o anzol e passá-lo inteiro por dentro do dedão dela", disse o profissional que atendeu Cheeny.

A competidora Cheeny acidentalmente enfiou um anzol no dedo Imagem: Reprodução/Discovery Channel

Picada mais dolorosa do mundo

Fernando Calderon e Dani Beau descobriram a picada de inseto mais dolorosa do mundo enquanto tentavam sobreviver em uma floresta no Equador. Dani levou uma picada de formiga-cabo-verde, também conhecida como tocandira e saracutinga, na sola do pé. "Parece que alguém pegou uma agulha enorme e enfiou através do meu osso", descreveu ela. Já Fernando levou uma picada da formiga na mão.

Fernando Calderon levou uma picada dolorosa na mão em 'Largados e Pelados' Imagem: Reprodução/Discovery Channel

Picada de vespa no pênis

Duke Brady foi mais um participante que se feriu nos países baixos. Ele levou uma picada de vespa no pênis enquanto tentava sobreviver na Flórida. Na cena, Duke acidentalmente pisa em um ninho de vespas e, após levar a picada, precisa entrar na água para tentar aliviar a dor.