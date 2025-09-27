Carol detona peão por beber demais em A Fazenda 17:'Acabaram com a cerveja'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Carol reclamou com Will e Renata sobre a quantidade de bebida ingerida por Matheus na festa.

O que aconteceu

A Miss Bumbum apontou que a cerveja acabou muito rápido. "Tem alguém que é boca de funil. Acabaram com a cerveja toda! Eles acabam com o drink de lá e acabam com a cerveja aqui."

Renata concordou. "Ele [Matheus] pegou uns 10."

Will brincou. "Infelizmente, vou ter que eliminar pra poder tomar cerveja!"

Não posso fazer nada! Todo mundo quer curtir. Não dá pra beber cerveja rápido porque incha! Ele zera os drinks e ataca a cerveja.

Carol Lekker

Minutos depois, dentro da sede, ela propôs a Will que as bebidas da festa também sejam divididas igualmente por peões. "Não é justo. Eu quero beber tranquila."