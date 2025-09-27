Topo

Entretenimento

Carol detona peão por beber demais em A Fazenda 17:'Acabaram com a cerveja'

A Fazenda 2025: Peões reclamam de Matheus com bebida - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Peões reclamam de Matheus com bebida Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 00h28

Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Carol reclamou com Will e Renata sobre a quantidade de bebida ingerida por Matheus na festa.

O que aconteceu

A Miss Bumbum apontou que a cerveja acabou muito rápido. "Tem alguém que é boca de funil. Acabaram com a cerveja toda! Eles acabam com o drink de lá e acabam com a cerveja aqui."

Relacionadas

Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

Dudu alfineta jogo de peoas em A Fazenda 17: 'Duas biscates'

Gabily comenta apoio de Virginia e Biancardi em A Fazenda: 'Muito surpresa'

Renata concordou. "Ele [Matheus] pegou uns 10."

Will brincou. "Infelizmente, vou ter que eliminar pra poder tomar cerveja!"

Não posso fazer nada! Todo mundo quer curtir. Não dá pra beber cerveja rápido porque incha! Ele zera os drinks e ataca a cerveja.
Carol Lekker

Minutos depois, dentro da sede, ela propôs a Will que as bebidas da festa também sejam divididas igualmente por peões. "Não é justo. Eu quero beber tranquila."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gabily?

Resultado parcial

Total de 5995 votos
10,56%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
2,52%
Divulgação/Record
11,11%
Divulgação/Record
0,12%
Divulgação/Record
3,50%
Divulgação/Record
34,26%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
0,13%
Divulgação/Record
0,13%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
2,19%
Divulgação/Record
0,10%
Divulgação/Record
0,12%
Divulgação/Record
0,30%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
1,28%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,50%
Divulgação/Record
0,13%
Divulgação/Record
2,84%
Divulgação/Record
0,08%
Divulgação/Record
0,50%
Divulgação/Record
29,32%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Carol detona peão por beber demais em A Fazenda 17:'Acabaram com a cerveja'

Gabily comenta apoio de Virginia e Biancardi em A Fazenda: 'Muito surpresa'

Dudu alfineta jogo de peoas em A Fazenda 17: 'Duas biscates'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 27/9 a 4/10

Karoline Lima deixa de seguir Léo Pereira nas redes sociais

Holograma de IA do criador do Homem-Aranha, Stan Lee, estreia na L.A. Comic Con

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 27/9 a 4/10

Sentença de Rosa amaldiçoa Jaques e muda os rumos de 'Dona de Mim'

STJ revoga prisão preventiva e manda soltar o rapper Oruam

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos

Cristiano Pereira, de 'A Praça é Nossa', é condenado a 18 anos de prisão por estupro