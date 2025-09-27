Paul McCartney canta Help! por completo pela primeira vez em 60 anos

Paul McCartney cantou a música Help!, um clássico dos Beatles, de forma completa pela primeira vez em quase 60 anos. O fato se deu durante show no Santa Barbara Bowl, nos Estados Unidos, ontem, 26.

O local, que tem capacidade para apenas cerca de 4,5 mil pessoas, também contou com uma política de privacidade que impediu que os fãs entrassem com celulares para assistir o show. Por isso, apenas um vídeo gravado de longe foi disponibilizado na internet até o momento.

Segundo informações da revista Rolling Stone, a última vez em que o artista havia tocado a música de forma completa se deu em 12 de dezembro de 1965, no Capitol Theater, em Cardiff, no País de Gales.

Paul McCartney chegou a tocar um trecho de Help! em show de 1990, durante sua turnê Flowers In The Dirt, numa compilação com partes de músicas de John Lennon. No caso, a versão teve menos de um minuto de duração.

O ex-beatle tem o costume de evitar tocar músicas que tenham sido escritas por John Lennon. Não há confirmação se Help! deve passar a fazer parte da rotina de setlists do cantor, ou se foi um caso isolado.