Pateta: teoria diz que personagem da Disney não é animal que você pensa

Mickey e Pateta Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

27/09/2025 15h04

A espécie do Pateta, personagem da Disney, voltou a ser alvo de discussão nas redes sociais nos últimos dias. O debate sempre volta a tona: enquanto uns defendem que ele seria um cachorro, outros acreditam que o animal é um bovino.

O que aconteceu

Teoria leva em conta os casais da turma do Mickey. "Mickey e Minnie: dois ratos. Donald e Margarida: dois patos. Pateta e Clarabela... duas vacas", explica uma mulher chamada Sara Anjos no Tiktok.

Ela explica porque não faria sentido Pateta ser um cachorro. "No universo Disney, os animais sempre se relacionam com a mesma espécie", completa. Ela ainda afirma que, no desenho, todos os cachorros são quadrupedes. É o caso do Pluto, companheiro de Mickey.

Dublador do personagem já falou sobre a discussão. "Ele não é um cachorro", disse Bill Farmer, que dá voz a ele em inglês desde 1987. "Mas ele é um canino", completou. No universo Disney, Pateta é classificado como Goofus Canis. Não é uma espécie real, nem um cachorro de estimação: é um antropomórfico.

