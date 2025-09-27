Os 10 melhores filmes de todos os tempos, segundo ranking de Oliver Stone

Veterano da Guerra do Vietnã e voz crítica da política americana, Oliver Stone, 78, construiu uma carreira sólida no cinema e venceu três Oscars, um por roteiro adaptado e dois por direção.

Conhecido por obras como "Platoon", "Nascido em 4 de Julho" e "JFK", além de documentários provocativos sobre líderes globais,o cineasta participou do ranking da revista Sight and Sound de 2022 e definiu quais são os dez longas de que mais gosta. Veja a lista.

O top 10 de Oliver Stone

1. "Os Melhores Anos de Nossas Vidas" (1946), de William Wyler. No longa, três veteranos da Segunda Guerra Mundial retornam aos Estados Unidos e enfrentam o desafio de se reintegrar à vida civil. Cada um lida com traumas, mudanças sociais e dificuldades familiares. Levou sete estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, Diretor e Ator (Fredric March).

Harold Russell em cena no filme 'Os Melhores Anos de Nossas Vidas' (1946) Imagem: Divulgação

2. "Lawrence da Arábia" (1962), de David Lean. O tenente britânico T.E. Lawrence lidera tribos árabes em revolta contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, em uma jornada épica pelo deserto. Também venceu sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

Anthony Quinn, Peter O'Toole e Omar Sharif em cena de 'Lawrence da Arábia' (1962) Imagem: Divulgação

3. "Dr. Fantástico" (1963), de Stanley Kubrick. Trata-se de uma sátira ácida sobre a Guerra Fria e a ameaça nuclear, em que um general insano inicia um ataque atômico à União Soviética, e o presidente dos EUA tenta evitar o apocalipse. Apesar de ter sido indicado a quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme e Diretor, não levou nenhuma.

'Dr. Fantástico' tem Peter Sellers em três papeis diferentes Imagem: Divulgação/Sony Pictures

4. "1900" / "Novecento" (1976), de Bernardo Bertolucci. Saga histórica e política que acompanha dois homens de origens diferentes - um camponês e um aristocrata - ao longo de várias décadas na Itália do século 20. Estrelado por Robert De Niro e Gérard Depardieu e com trilha sonora de Ennio Morricone, é um dos filmes mais longos da história, com mais de 5 horas de duração.

'1900', filme de Bernardo Bertolucci Imagem: Divulgação

5. "Touro Indomável" (1980), de Martin Scorsese. Protagonizado por Robert De Niro, narra a trajetória do boxeador Jake LaMotta, cuja violência nos ringues se reflete em sua vida pessoal. Considerado cult, retrata a ascensão e a queda de modo intenso. Foi vencedor do Oscar em duas categorias: Melhor Ator (Robert De Niro) e Melhor Edição.

Robert De Niro em cena no longa 'Touro Indomável' (1980) Imagem: Divulgação

6. "O Grande Motim" (1935), de Frank Lloyd. Baseado em fatos reais, o filme retrata o motim a bordo do navio Bounty, liderado pelo imediato Fletcher Christian contra o tirânico capitão Bligh. Há uma segunda versão, filmada em 1962. Venceu o Oscar de Melhor Filme e foi indicado em outras sete categorias.

Clark Gable em cena de O Grande Motim (1935) Imagem: Reprodução

7. "Sindicato de Ladrões" (1954), de Elia Kazan. Na trama, Terry Malloy, um ex-pugilista, enfrenta dilemas morais ao se opor a um sindicato corrupto dos estivadores. É considerado um drama social poderoso. Venceu nada menos do que oito Oscars, incluindo Melhor Filme, Diretor e Ator (Marlon Brando).

Marlon Brando e Eva Marie Saint em cena em "Sindicato de Ladrões" (1954) Imagem: Divulgação

8. "O Poderoso Chefão" (1972), de Francis Ford Coppola. Oliver Stone não deixou de fora a épica saga da família mafiosa Corleone, liderada por Don Vito e seu filho Michael, em uma trama sobre poder, lealdade e crime. Oscar: 3 estatuetas, incluindo Melhor Filme, Ator (Marlon Brando) e Roteiro Adaptado.

Cena do filme "O Poderoso Chefão" Imagem: Reprodução

9. "Avatar" (2009), de James Cameron. Neste filme, considerado um marco dos efeitos visuais do cinema, um ex-fuzileiro vive entre nativos azuis e precisa escolher entre seu mundo de origem e o novo lar. No Oscar, ficou com três estatuetas técnicas (Direção de Arte, Fotografia e Efeitos Visuais).

Cena de 'Avatar' (2009) Imagem: Divulgação

10. "Cidadão Kane" (1941), de Orson Welles. A investigação da vida do magnata da imprensa Charles Foster Kane revela uma figura complexa e solitária, em uma obra-prima inovadora. Foi o vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, única estatueta entre nove indicações.