Na casa da árvore: Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17

A Fazenda 17: Matheus e Duda se beijam na casa da árvore
A Fazenda 17: Matheus e Duda se beijam na casa da árvore Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 01h07Atualizada em 27/09/2025 01h19

Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Matheus e Duda trocaram o primeiro beijo da temporada, na casa da árvore, longe dos outros peões.

O que aconteceu

Os dois haviam flertado durante a festa passada, mas nada aconteceu. Minutos antes, na festa de hoje, Duda se esquivou de um beijo de Mesquita e reforçou que a relação entre eles era amizade.

Em outro momento da festa, a atriz foi com Matheus até a casa da árvore. Longe dos demais peões, eles se beijaram, ainda na entrada da casa.

Na sequência, correram para se abrigar no local e trocaram mais beijos.

Após o beijo, Duda pediu que Matheus não revelasse aos outros peões. "Ninguém pode sabe disso."

