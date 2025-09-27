Na casa da árvore: Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17
Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Matheus e Duda trocaram o primeiro beijo da temporada, na casa da árvore, longe dos outros peões.
O que aconteceu
Os dois haviam flertado durante a festa passada, mas nada aconteceu. Minutos antes, na festa de hoje, Duda se esquivou de um beijo de Mesquita e reforçou que a relação entre eles era amizade.
Em outro momento da festa, a atriz foi com Matheus até a casa da árvore. Longe dos demais peões, eles se beijaram, ainda na entrada da casa.
Na sequência, correram para se abrigar no local e trocaram mais beijos.
Após o beijo, Duda pediu que Matheus não revelasse aos outros peões. "Ninguém pode sabe disso."
A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gabily?
Resultado parcialTotal de 6084 votos
10,40%
0,05%
2,48%
11,00%
0,12%
3,45%
33,86%
0,05%
0,05%
0,13%
0,13%
0,03%
2,15%
0,10%
0,13%
0,30%
0,07%
1,27%
0,07%
0,49%
0,13%
2,79%
0,08%
0,49%
30,18%