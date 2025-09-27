Ator de 'Querida, Encolhi as Crianças' pausou carreira por morte de esposa

Rick Moranis está oficialmente encerrando sua aposentadoria da atuação para integrar o elenco de "Spaceballs 2", uma sequência da paródia de ficção científica de 1987, "Spaceballs". Ele reprisará seu papel como Lorde Dark Helmet ao lado de Bill Pullman como Lone Starr, Mel Brooks como o ser no estilo Yoda, Yogurt, Daphne Zuniga como a Princesa Vespa e George Wyner como o Coronel Sandurz. Eles se juntarão a novatos nessa aventura intergaláctica engraçada, incluindo Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman e Anthony Carrigan.

A Amazon MGM confirmou o elenco completo agora que a produção está em andamento. O estúdio também compartilhou uma foto dos bastidores dos astros, roteiristas e diretor em uma leitura de mesa. "Spaceballs 2" pretende chegar aos cinemas em 2027. As informações são do Deadline.

O retorno de Moranis, no entanto, não é surpresa, pois, em 2021, foi anunciado que ele estaria em "Shrunk", uma sequência de "Querida, Encolhi as Crianças", mas ainda não havia mais informações.

Rick Moranis em uma de suas raras aparições públicas, em estreia de peça em Nova York Imagem: Walter McBride/WireImage

O afastamento das telas

Rick Moranis foi um dos principais nomes do cinema de comédia entre 1980 e 1990. O ator foi protagonista de diversas produções, como "Querida, Encolhi as Crianças" (1989) e "Caça-Fantasmas" (1984), e contava com uma carreira em ascensão, mas acabou deixando o sucesso de lado.

No auge, durante as gravações de "Querida, Encolhi as Crianças", a esposa de Moranis, a maquiadora Ann Belsky, com quem ele tinha se casado em 1986, descobriu estar com câncer de mama.

Para cuidar da esposa durante o tratamento da doença, o ator se afastou dos trabalhos e se concentrou em sua família. Pouco tempo depois, em 1991, Ann morreu, aos 34 anos.

O casal tinha dois filhos, Rachel e Mitchell Moranis, que hoje é comediante. À época, as crianças tinham três anos, e Rick pausou a carreira para se dedicar à família. Ele voltou lentamente a trabalhar em filmes, como "Querida, Estiquei o Bebê" (1992) e "Os Flintstones: O Filme" (1994).

Sua última produção foi "Querida, Encolhi a Gente" (1997), que chegou somente em VHS. Depois do lançamento, Rick Moranis entendeu que, por ser um pai solo, precisava dar mais atenção aos filhos e a carreira no cinema estava atrapalhando.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o artista contou ter descoberto ser muito difícil "criar meus filhos e viajar para fazer filmes".

Então, fiz uma pausa. Esta pequena pausa se transformou em uma pausa longa, e então descobri que realmente não sentia falta.

Desde então, Rick somente dublou animações, como "Irmão Urso" (2003). Em 2008, ele fez uma pausa ainda maior na carreira, voltando apenas em 2018, quando emprestou a voz a um personagem de "Os Goldberg".

Ao programa Bullseye with Jesse Thorn, em 2013, Rick Moranis explicou o porquê decidiu parar de vez com a atuação. "A minha opção de ser o pai que fica em casa com os filhos talvez não carregasse tanto significado se eu fosse uma pessoa comum que de repente pensou: 'Eu ficarei mais tempo em casa'. [...]"

"Mas porque eu era uma celebridade e estava no auge da carreira, minha decisão deixava as pessoas intrigadas. [...] Era somente o meu trabalho e era hora de eu fazer um ajuste. Eu não joguei fora minha criatividade. Eu a apliquei em minha casa, aos meus filhos e à minha família. Sou a mesma pessoa. Não mudei. Eu só mudei o meu foco".

Rick Moranis em cena em "Os Caça-Fantasmas" (1984); ator não quis voltar à saga de filmes Imagem: Divulgação

Em 2016, ele foi convidado a fazer uma participação no filme "Caça-Fantasmas: Mais Além", mas se recusou a viver Louis Tully novamente.