Mário Sérgio morre hoje na novela 'Vale Tudo'

27/09/2025 19h40

Mário Sérgio (Thomas Aquino) vai morrer no capítulo de hoje, sábado, 27, em 'Vale Tudo'. O personagem será, de forma não proposital, vítima da briga entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Como a vilã reparou que Marco Aurélio tem o costume de tomar sempre os mesmos remédios, aproveitou para encomendar uma versão envenenada e deixar com que o rival tomasse sem perceber.

Porém, Mário Sérgio surge em determinado momento reclamando de dores após jogar uma partida de futebol. Marco Aurélio sugere que o personagem tome um de seus remédios, que seriam ótimos para dor. Ele aceita o conselho e, em seguida, começa a passar mal.

Mário Sérgio vai ao chão e causa a preocupação dos outros funcionários da TCA. Será atendido por médicos, mas, diante de um enfarte, não resiste e morre. Odete Roitman e Marco Aurélio devem se encarar em silêncio enquanto testemunham a cena.

O capítulo de hoje de 'Vale Tudo', que conta com a morte de Mário Sérgio, vai ao ar a partir das 21h20 na TV Globo. Também é possível assistir à atração no streaming Globoplay, ao vivo.

