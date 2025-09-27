Juliana Paes usa look ousado sem sutiã para ensaio da Viradouro; veja

Juliana Paes, 46, apostou em um look sensual para sambar à frente da bateria da Unidos de Viradouro, na noite de ontem.

O que aconteceu

Paes, que é rainha da escola, foi prestigiar a escolha do samba que a Viradouro levará para a Sapucaí em 2026. Para a ocasião, a atriz elegeu um look ousado, composto por correntes e cristais, que deixou seu corpo em evidência. Ela não usou sutiã, mas recorreu a tapa-mamilos para proteger os seios.

Atriz foi para o evento na Viradouro ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista. Além de sambar bastante, a famosa também aproveitou para beijar o amado.

Juliana Paes retoma o posto de rainha de bateria da Viradouro após 17 anos. Ela havia ocupado esse posto entre 2004 e 2008, e agora reassume a vaga à frente da bateria comandada pelo mestre Ciça.

Viradouro vai homenagear mestre Ciça em 2026. A agremiação de Niterói vai celebrar a trajetória do mestre Ciça, nome histórico do Carnaval do Rio, com um samba que terá entre seus compositores o humorista Marcelo Adnet.