Influencer suspeito de desviar R$ 147 mi com golpe do Pix é preso no Panamá

O influenciador Gabriel Spalone, 29, foi preso na noite de ontem no aeroporto do Panamá. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema que desviou cerca de R$ 147 milhões usando transferências via PIX.

O que aconteceu

Informação foi confirmada a Splash pelo advogado Eduardo Maurício, que atua na defesa do influenciador. "Cliente foi detido pelo Setor de Imigração do Aeroporto Internacional do Panamá, de forma ilegal e abusiva, que lhe causa constrangimento ilegal, já que nunca sequer foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial", diz a nota oficial.

A defesa informa que todos os atos legais já estão sendo tomados para a liberação do influencer no Panamá e também perante à Interpol (em Lyon) para que o influencer seja liberado, e que Spalone já esclareceu e apresentou todas as provas formalmente via petição ao Ministério Público e Juiz de São Paulo, que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria. Defesa de Gabriel Spalone

Fuga de Spalone começou no Paraguai, de acordo a TV Globo. De lá, ele comprou uma passagem para Nova York (EUA), com uma parada (escala) no Panamá. O plano final, de acordo com as investigações, era chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

No entanto, ao chegar ao Panamá, ele mudou de ideia e tentou comprar uma nova passagem, desta vez para a Holanda. Foi nesse momento que a Polícia Federal o prendeu no aeroporto. Agora, ele será enviado primeiro para o Paraguai, de onde começou a fuga, e depois será transferido para o Brasil.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil de SP informou que o influenciador encontra-se custodiado pela Polícia Federal no Panamá. "Estão em andamento os trâmites legais para sua transferência ao Brasil, para o formal cumprimento do mandado de prisão expedido no curso da investigação".

Entenda o caso

Golpe foi dado no mesmo dia e atingiu banco em fevereiro deste ano. A instituição identificou centenas de transferências via Pix que somaram R$ 146.593.142,28. Conforme a polícia, "boa parte" dos valores foi estornada, mas houve "prejuízo efetivo".

Criminosos usaram credencial de prestadora de serviço para desviar valores, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Outras dez contas no mesmo banco receberam o dinheiro, na manobra chamada de "Pix indireto".

Suspeito tem 843 mil seguidores no Instagram e 145,6 mil no TikTok. O perfil dele no Instagram aparece como privado na manhã de hoje. Nas redes sociais, ele compartilha sua rotina de investidor morando em Dubai, nos Emirados Árabes.

Defesa de Spalone alegou inocência em comunicado enviado ao UOL. O advogado Eduardo Maurício disse que seu cliente não foi intimado formalmente para prestar qualquer esclarecimento, nem comunicado quanto à existência de um mandado de prisão.