Gabily comenta apoio de Virginia e Biancardi em A Fazenda: 'Muito surpresa'

A Fazenda 2025: Gabily detona Yoná - Divulgação/Record
A Fazenda 2025: Gabily detona Yoná Imagem: Divulgação/Record
Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 00h12

Primeira eliminada de A Fazenda 2025 (Record), Gabily comentou os apoios que recebeu de Virginia e Bruna Biancardi. As influenciadoras publicaram postagens em suas redes sociais pedindo votos para que Gabily se salvasse da roça.

O que aconteceu

Na Live do Eliminado com Lucas Selfie, ela confessou ter se surpreendido com Virginia. "Fiquei muito surpresa, a Bruna já é minha amiga aqui, mas a Virgínia fiquei muito surpresa."

Eu a Virgínia, a gente teve pouquíssimo contato, pouquíssimos lugares, acho que ela mostrou uma certa empatia pelo poder que tem na internet.
Gabily

A influenciadora contou como o reality mudou sua vida. "Tenho que aprender a ser racional para sobreviver. Eu saí de cabeça erguida do programa porque sei que é um aprendizado que vai me ajudar a conquistar esses R$ 2 milhões aqui fora!"

Gabily ainda apontou a diferença entre A Fazenda e o Rancho do Maia. "Ali [Rancho] as pessoas não passavam do limite, porque não se trata só de dinheiro. As pessoas entram ali [Fazenda] fissuradas no dinheiro!".

A ex-peoa ainda detonou Yoná, com quem teve mais atritos dentro da casa. "Vocês vão voltar no meu nome e falar que devia ter ficado. Ela [Yoná] me diminuiu. Foi muito soberba."

