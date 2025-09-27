Topo

Entretenimento

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Reprodução/Instagram
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 20h41

Fernanda Lima, 48, brincou que o marido, Rodrigo Hilbert, 45, se queixou por ela "reclamar" dele em entrevistas.

O que aconteceu

Lima afirmou que Hilbert é um marido prestativo, mas que declarações recentes feitas por ela gerou reclamações dele. "Ele é maravilhoso, não posso reclamar de nada... Mas ele fala que eu fico reclamando dele nos podcasts", declarou em entrevista ao podcast MaterniDelas.

Apresentadora fez referência a declarações recentes em entrevistas que geraram dubiedade. Neste mês, por exemplo, ela disse que estaria tranquila caso seu casamento com Rodrigo chegasse ao fim.

Fãs especularam sobre uma possível crise na relação. Fernanda precisou se explicar e disse ter sido mal interpretada. Ela esclareceu seu casamento segue muito bem e que sua fala foi apenas uma "divagação".

Em junho, Fernanda se queixou da vida sexual. A apresentadora disse que "não tá fácil" e explicou que com a correria do dia a dia precisa marcar hora para transar com Hilbert.

Na ocasião, Rodrigo Hilbert também repercutiu a declaração da esposa. O ator negou falta de sexo em sua intimidade com Fernanda, e contou que eles chegaram a transar cinco vezes em três dias.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2004. Eles são pais dos gêmeos Francisco e João, 17, e de Maria Manoela, 5.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Paul McCartney canta Help! por completo pela primeira vez em 60 anos

Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Selena Gomez se casa com o produtor Benny Blanco nos EUA; veja fotos

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 29/9 a 4/10

Bela Gil posa de topless na praia e recebe elogios: 'Obra de arte'

Altas horas de hoje começa mais tarde com homenagem a Marília Mendonça

Mário Sérgio morre hoje na novela 'Vale Tudo'

Charlie Sheen diz que pai não o liberou para filme de sucesso nos anos 80

Ex-atriz do SBT inova e lança 'bumbumerangue' para vender em site adulto

Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda