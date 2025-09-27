Fabi Justus conhece doador de medula após quebra de sigilo: 'Emocionada'

Fabiana Justus conheceu o homem responsável por doar medula para ela em seu transplante, que aconteceu no ano passado. O sigilo da informação caiu após um ano e meio, por vontade dos dois envolvidos (doador e receptor).

O que aconteceu

Fabi Justus fez chamada de vídeo com o doador. Em seu Instagram, ela deu mais informações sobre o homem, que é americano. A influenciadora afirmou que foi um momento muito emocionante, mas não revelou a identidade dele. "Eu estou muito emocionada."

Ele é americano mesmo, jovem, e tem um filho da idade do meu filho. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Só quis compartilhar com vocês, porque vocês acompanharam todo esse processo. Vocês rezaram tanto por mim, vocês mandaram tanta energia maravilhosa.

Fabiana Justus

Ela disse que vai perguntar se pode falar sobre ele nas redes sociais. "Eu ainda não posso compartilhar sobre ele, porque acho que eu preciso respeitar a privacidade dele. Mas em algum momento eu vou perguntar se tudo bem eu falar sobre ele aqui e vou dar essa chance pra ele."

Dá pra ver que ele tem um coração gigante. Ele fez isso de coração mesmo, dá pra ver que ele não estava esperando nada de gratidão. Ele ficava até sem graça quando a gente falava, de agradecer, de falar o quanto ele é especial, o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele fez uma boa ação.

Fabiana Justus

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide em janeiro de 2024. Ela passou por quimioterapia e outros tratamentos até o transplante, que aconteceu pelo SUS. "Não foi dinheiro que comprou minha medula. Sei que tenho acesso a médicos excelentes e não estou ignorando esse fato, mas cuidado com as informações que vocês disseminam por aí que não são corretas", afirmou ela recentemente.