Ex-Rouge xaveca motorista de aplicativo saindo de musical: 'Sou cantora'

Karin Hils - Andy Santana/Brazil News
Karin Hils Imagem: Andy Santana/Brazil News
do UOL

27/09/2025 15h51

Karin Hils, cantora do antigo grupo Rouge, compartilhou nas redes sociais o momento que flertou com um motorista de aplicativo em São Paulo. Atualmente, ela está nos palcos com o musical Wicked.

O que aconteceu

Ex-Rouge voltava para casa após se apresentar no Teatro Renault. Karin filmou o motorista e afirmou "estar atacada". Na sequência, ela pede para ele ajustar o som do carro e começou a cantar. "Eu sou cantora", completou rindo. "Cada um usa as armas que tem", brincou ela.

Chegando em casa, ela explicou a situação aos seus seguidores. Ainda maquiada após a peça, Karin contou que o motorista parecia um ator de filme internacional, sem especificar qual. "Era o mesmo perfil, aí eu fiquei atacada", completou ela.

Nos stories, ela falou sobre dar em cima do homem com a maquiagem da vilã Madame Morrible. "Não tenho vergonha, eu tenho pressa", finalizou a cantora.

