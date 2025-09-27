Topo

Ex-atriz do SBT inova e lança 'bumbumerangue' para vender em site adulto

Sill Esteves no podcast Papagaio Falante - Reprodução
Sill Esteves no podcast Papagaio Falante Imagem: Reprodução
Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 19h16

A atriz Sill Esteves, 44, revelou que precisou inovar na criação de conteúdos para seus assinantes em uma plataforma adulta.

O que aconteceu

Sill explicou que recentemente criou o "bumbumerangue", inspirada no boomerang do Instagram. "Tem os packs do pezinho, um pack novo que eu lancei agora, tem o 'bumbumerangue'... Sabe o boomerang do Instagram? Eu lancei o 'bumbumerangue'... São várias coisas [que faço com o bumbum]", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Esteves também explicou que usa seu perfi nessa plataforma para divulgar o trabalho como humorista. "As pessoas pensam que por ser 18+ é só baixaria, mas não é... Eu posso vender minhas piadas lá, criar o meu fã clube, uma rede em que as pessoas não se conectam entre elas, mas com o criador".

Apesar disso, ela admitiu que os pedidos feitos pelos assinantes são mais ousados e íntimos. "Pedem para mandar coisas usadas, como calcinha e sutiã. Pedem fotos dos pés, axilas... Agora se eu mandei ou não, não vou falar. Eu sou bem-humorada, recebo os pedidos com humor".

Ela também afirmou estar "muito feliz" com o trabalho na plataforma adulta. "Antigamente tinham revistas, hoje são as plataformas. Antes a gente não tinha a liberdade de escolher qual foto publicar, mas, hoje, sim. Eu me sinto com uma liberdade muito grande dentro da plataforma".

Sill Esteves mantém perfil ativo no site brasileiro +18 Fanfever. Ela ficou conhecida pelos trabalhos no extinto Pânico na Band e no SBT, como em A Praça É Nossa, com a personagem Margarida, e na novela "Carinho de Anjo", quando interpretou a personagem Micheli Medeiros.

