'Êta Mundo Melhor!' hoje (27): veja resumo do capítulo deste sábado

Celso (Rainer Cadete) e Candinho (Sergio Guizé) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
Celso (Rainer Cadete) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo
27/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (27) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita confronta Candinho, que afirma não gostar de Zulma. Estela expulsa Celso de sua casa. Zulma fica sensibilizada com o beijo em Candinho, e Carmem percebe. Asdrúbal nega as compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando o golpe dos três. Candinho diz a Dita que deixará a mansão para que ela e Joaquim permaneçam na casa. Sônia decide ir para o sítio com Quincas. Estela e Dita convencem Dirce a permitir a permanência de Joaquim na escola. Candinho pede abrigo a Celso, que rejeita Policarpo. Medeia se dá conta de que perdeu a esmeralda. Dita procura Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

