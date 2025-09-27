Topo

Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda

Cadu Libonati será Túlio em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Instagram
Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 19h03

Após ser sequestrada, Estela (Larissa Manoela) vai ganhar um novo amor "Êta Mundo Melhor!". Entenda o futuro da personagem.

O que vai acontecer

Estela (Larissa Manoela) viverá momentos de terror após ser sequestrada por Ernesto (Eriberto Leão). A mocinha ficará em perigo até ser resgatada por Túlio (Cadu Libonati), personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro.

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Encharcada, com os cabelos em desalinho e a roupa rasgada, a jovem será deixada à deriva. É nesse instante que Túlio, remando em um pequeno barco, a avistará. Ele conseguirá puxá-la para a margem, mas Estela, exausta e ferida, acabará desmaiando em seus braços.

A cena marcará a chegada de Túlio à novela e abrirá um novo rumo para a história da enfermeira. Enquanto isso, Celso (Rainer Cadete) e Anabela (Isabelly Carvalho) ficarão aflitos com o desaparecimento de Estela, iniciando uma busca desesperada pela represa.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

