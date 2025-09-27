Topo

Ciúmes e agressão em Paris: entenda briga entre influenciadores brasileiros

Influenciadores brasileiros protagonizaram briga em Paris - Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

27/09/2025 09h32

Uma viagem a Paris terminou em polêmica para os influenciadores brasileiros Luan Alencar, 20, e Caio Cerqueira, 23, que protagonizaram uma briga durante uma festa. O caso veio à tona ontem.

O desentendimento, que teria envolvido agressões dos dois lados, rapidamente ganhou as redes sociais. Eles compartilharam imagens de ferimentos.

O que diz Luan Alencar

Primeira versão dos fatos foi divulgada por Helida Alencar, mãe de Luan, por meio do Instagram. Ela afirmou que o filho teria flagrado o então namorado, Caio, beijando outro homem no evento.

Ao confrontar Caio para "tirar satisfação", Luan teria sido agredido. "Deram muitos socos em Luan, deram chutes, empurram ele, deram muito na cabeça dele. Ele chegou a desmaiar", declarou Helida.

Após a manifestação da mãe, Luan publicou fotos no Instagram em que aparecia em um hospital, com ferimentos visíveis e recebendo medicação. O influenciador afirmou estar vivendo algo "doloroso" e destacou o apoio de amigos e da mãe.

"A dor física é grande, mas a do coração é ainda maior", escreveu ele, acrescentando que já havia tomado as "medidas necessárias" para sua proteção.

O que diz Caio Cerqueira

Caio divulgou uma nota oficial com uma versão diferente dos acontecimentos. Segundo o comunicado, não houve traição e as agressões não partiram de forma unilateral.

Defesa do influenciador afirma que o que ocorreu foi "uma discussão motivada por ciúmes de ambas as partes", que evoluiu para um desentendimento no qual tanto ele quanto Luan se agrediram.

Nota também lamenta a repercussão do caso e reforça que ele repudia qualquer forma de violência. O texto ainda destaca que o episódio teria sido superado ainda durante a viagem, com os dois influenciadores fazendo "as pazes no voo de retorno ao Brasil".

