Charlie Sheen diz que pai não o liberou para filme de sucesso nos anos 80

O ator Charlie Sheen diz que pai não o liberou para participar de sucesso do cinema - Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

27/09/2025 19h34

Charlie Sheen, 60, recusou o papel de Daniel LaRusso, protagonista em "Karatê Kid: A Hora da Verdade" (1984), por aceitar anteriormente o convite para atuar em "Grizzly II: The Revenge" (1983).

O que aconteceu

Charlie contou a história durante a gravação do documentário "aka Charlie Sheen", divulgado recentemente pela Netflix. O artista queria negar o papel em "Grizzly" para protagonizar "Karatê Kid", mas não teve a aprovação do pai, o também ator Martin Sheen.

Levei (a proposta) para o meu pai e disse: 'Eu tenho essa chance, é uma oportunidade que vai mudar minha vida. Eles querem que eu comece os treinamentos de karatê amanhã'. E ele disse: 'Há um problema. Você deu a sua palavra para outra companhia'
Charlie Sheen

Charlie tentou convencer o pai, mas não conseguiu. "Eu argumentei: 'É uma participação esquecível, são tipo oito falas'. Martin Sheen respondeu: 'Nada disso importa. Você deu a sua palavra. Sua palavra, nessa indústria, vai te levar muito mais longe do que um grande filme'."

O papel de Daniel LaRusso ficou com o então jovem ator Ralph Macchio. Após o grande sucesso da franquia, ele retornou ao personagem para seis temporadas da série 'Cobra Kai', lançada pela Netflix em 2018.

A carreira de Charlie Sheen decolou após a atuação em "Platoon - Os Bravos do Pelotão". Na década de 2000, ele foi um dos atores mais famosos e bem pagos da TV norte-americana ao protagonizar a série "Two and a Half Men" com o personagem Charlie Harper.

