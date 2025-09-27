'Bitch x Rich 2': Yeri e Eun-saem falam de 'ship', fogo e vingança

Se a primeira temporada de "Bitch x Rich" serviu como um convite explosivo para o campo minado que é o Colégio Internacional Cheongdam, a segunda temporada foi feita para incendiar o playground das elites.

A guerra fria entre a herdeira intocável Baek Je-na e a aluna bolsista Kim Hye-in não apenas continua, mas escala para um nível de intriga, vingança e reviravoltas dignas de um k-drama.

No centro desse furacão de glamour e segredos, estão as atrizes Kim Ye-rim (a Yeri do Red Velvet!) e Lee Eun-saem, que reprisam seus papéis, mais afiadas e prontas para provar que, no jogo dos tronos da elite rica sul-coreana, ou você vence, ou você é cancelado.

Em uma conversa exclusiva com Splash, as atrizes falam sobre as diferenças da primeira para a segunda temporada, as dificuldades de interpretarem papéis que exigem muito do emocional e mandaram um recado para os fãs brasileiros.

A primeira temporada de "Bitch x Rich" trouxe muitas cenas tensas que exigiram bastante das atrizes. Houve alguma cena que foi particularmente difícil?

Yeri: A parte mais desafiadora na 1ª temporada, com certeza, foram as cenas em que a Je Na intimida a Hye In. Eu precisei acessar emoções com as quais nunca tive experiência pessoal, então expressá-las foi um verdadeiro desafio.

Eun Saem: Pensando naquela cena da 1ª temporada, que foi um choque enorme para a Hye In, ainda mais sendo uma estudante do ensino médio. Eu lembro de ter refletido muito sobre como retratar esse tipo de trauma: como ela processaria aquilo e como essas emoções surgiriam. Foi desafiador porque eu precisava mostrar um trauma que a Hye In tenta esconder, mas ainda assim fazer com que o público o sentisse.

Yeri, como foi interpretar uma personagem cruel que, de certa forma, também é vítima do próprio sistema em que está inserida?

Yeri: Por fora, a Je Na sempre parece confiante e glamourosa, mas na 2ª temporada fica mais claro que isso, na verdade, é um mecanismo de defesa enraizado na ansiedade e solidão dela. Ela pode parecer fria, mas eu tentei deixar transparecer sua sensação de vazio de forma sutil, não completamente escondida. Eu queria que ela fosse percebida não apenas como uma "mean girl", mas como uma personagem complexa e com profundidade.

Eun Saem, a Hye In sofreu durante toda a temporada em busca de justiça, e o final foi bastante amargo. O que podemos esperar dela nessa nova fase?

Eun Saem: Se eu tivesse que descrever a Hye In na 2ª temporada em uma palavra, seria crescimento. Ela está muito mais forte agora. Vocês vão vê-la tentando se manter firme e buscando o próprio senso de justiça, à sua maneira. Acho que, desta vez, o público vai torcer ainda mais por ela, e não apenas sentir pena, como foi na 1ª temporada.

Sempre há uma certa apreensão sobre os rumos que a trama pode tomar em uma segunda temporada. Como vocês definiriam este novo capítulo?

Yeri: Se a 1ª temporada preparou o palco, a 2ª é sobre como cada personagem se movimenta e sobrevive nele. A Je Na, e na verdade todos os personagens, se tornam mais estratégicos, e são essas escolhas que tornam a história ainda mais envolvente.

Eun Saem: Cada personagem faz escolhas muito diferentes ao longo de seus próprios caminhos. Acho que o público vai aproveitar ainda mais o drama se acompanhar de perto as jornadas emocionais e as decisões de cada um.

Se vocês pudessem interpretar qualquer outro personagem do drama, quem seria e por quê?

Yeri: Sa Rang! Eu adoraria interpretar alguém como a Sa Rang, uma personagem que é o completo oposto da Je Na: alegre, pura e cheia de calor humano.

Eun Saem: Para ser honesta, ainda quero conhecer mais a fundo a Hye In, mas se eu tivesse que escolher outra personagem, seria a Je Na. Eu adoraria acompanhar toda a jornada emocional dela, do início ao fim, para realmente entender como ela se sente em relação à Hye In e o tipo de dor e crescimento que ela experimenta como pessoa.

Apesar de Hye In e Je Na serem rivais, muitos fãs da série "shippam" as duas juntas. Vocês já viram algo sobre isso? Está fazendo o maior sucesso.

Yeri: Sim, eu vi. No começo fiquei um pouco surpresa (risos), mas achei a imaginação e as interpretações dos fãs muito divertidas. Foi interessante ver como a tensão entre a Je Na e a Hye In pode ser sentida de uma forma tão diferente. Acho que o fato de os fãs perceberem isso mostra o quanto eles estão realmente envolvidos com a história.

Eun Saem: Muito, muito obrigada por todo o carinho que vocês demonstram pela Hye In e pela Je Na! Elas podem ser rivais no drama, mas Eun Saem e Yeri são grandes amigas na vida real. Sou realmente muito grata por ter conhecido a Yeri, ela é uma das pessoas mais preciosas que encontrei na minha trajetória como atriz. Continuem torcendo muito por Hye In e Je Na, e também por Eun Saem e Yeri!

Se vocês pudessem dar um conselho para a Hye In e a Je Na, o que diriam?

Yeri: Para a Je Na, eu diria que está tudo bem perder de vez em quando. Eu só queria que ela se sentisse um pouco mais em paz, está tudo bem deixar as coisas irem. Quanto à Hye In? eu provavelmente diria para ela nem entrar em um mundo tão cruel desde o início. Mas, bem, ela já está envolvida demais. (risos)

Eun Saem: Gostaria que elas tivessem sido um pouco mais honestas uma com a outra, que confiassem e se apoiassem mais. Se elas tivessem se conhecido como a Eun Saem e a Yeri se conheceram, quase como se fosse destino, acho que poderiam ter se tornado as parceiras perfeitas.

Os fãs adoram saber dos bastidores, têm alguma história engraçada ou diferente para compartilhar?

Yeri: Estávamos filmando em um clima tão frio que eu andava com um aquecedor portátil para as gravações externas. Mas uma vez eu cheguei perto demais? e meu casaco acolchoado pegou fogo. Foi tão engraçado que eu não conseguia parar de rir.

Eun Saem: Aquela cena de dança na Parte 3 foi, na verdade, algo que o diretor decidiu adicionar de última hora, na noite anterior. Ele me mandou uma mensagem com o roteiro revisado dizendo: "Você pode dançar com o Sa Rang na gravação de amanhã?"?

Eu entrei em pânico: dançar na frente de todo mundo? Foi muito assustador. Mas o Sa Rang foi tão doce e me apoiou muito, exatamente como o personagem dele. Graças a ele, consegui fazer a cena com tranquilidade. Depois descobri que ele até foi para a sala de ensaio na noite anterior para praticar. Sa Rang, muito obrigada? ?

Yeri, como foi a transição de idol para atriz? Ser idol te ajudou nesse novo caminho? E precisamos dizer que há muitos fãs do Red Velvet no Brasil que estão ansiosos para ver o grupo aqui.

Yeri: Ser idol me ajudou a ficar confortável no palco e na frente das câmeras. Mas atuar é uma experiência completamente diferente, ainda estou aprendendo algo novo a cada projeto. Eu ouvi dizer que muitos fãs no Brasil estão esperando e me apoiando, e eu realmente espero poder visitar e conhecer todos vocês algum dia. Muito obrigada, de coração.

O Brasil está cheio de fãs de K-dramas. Deixem uma mensagem para eles.

Yeri: Ainda é incrível e emocionante saber que vocês me apoiam de tão longe. Espero de verdade poder encontrar vocês pessoalmente um dia e agradecer como se deve. Muito obrigada.

Eun Saem: Muito obrigada por todo o amor que vocês têm demonstrado por "Bitch X Rich 2" e pela Hye In, mesmo estando tão distantes. Espero de coração que um dia eu possa conhecer vocês pessoalmente e compartilhar essa gratidão cara a cara, e não apenas por palavras como agora. Obrigada, eu amo vocês? ''Te amo''.

O drama está disponível gratuitamente entre os dias 26 e 30 de outubro na ação do VIKI "K-drama Day", com diversos títulos do catálogo disponíveis para serem assistidos na íntegra e de graça.