Bela Gil posa de topless na praia e recebe elogios: 'Obra de arte'

Bela Gil, 37, atualizou o perfil no Instagram com uma foto de topless na praia.

O que aconteceu

Apresentadora foi clicada sem a parte de cima do biquíni. Na imagem, que está embaçada, ela dá um salto enquanto é fotografada.

Bela não legendou a imagem. Mas a foto evidencia a forma física da famosa e as pernas torneadas.

Nos comentários, os seguidores elogiaram sua beleza. "Obra de arte esse corpo", disse uma seguidora. "O posterior mais tonificado do Brasil", escreveu outra. "Deusa absoluta", afirmou uma terceira. "Esbelta e natural", destacou outra.