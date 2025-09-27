Topo

Bela Gil posa de topless na praia e recebe elogios: 'Obra de arte'

A apresentadora Bela Gil posou de topless na praia - Reprodução/Instagram
A apresentadora Bela Gil posou de topless na praia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

27/09/2025 19h43

Bela Gil, 37, atualizou o perfil no Instagram com uma foto de topless na praia.

O que aconteceu

Apresentadora foi clicada sem a parte de cima do biquíni. Na imagem, que está embaçada, ela dá um salto enquanto é fotografada.

Bela não legendou a imagem. Mas a foto evidencia a forma física da famosa e as pernas torneadas.

Nos comentários, os seguidores elogiaram sua beleza. "Obra de arte esse corpo", disse uma seguidora. "O posterior mais tonificado do Brasil", escreveu outra. "Deusa absoluta", afirmou uma terceira. "Esbelta e natural", destacou outra.

