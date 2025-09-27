Topo

Entretenimento

Avenged Sevenfold adia shows no Brasil para 2026 por saúde de vocalista

27/09/2025 16h25

Os shows da banda Avenged Sevenvold no Brasil, previstos para outubro, foram adiados e devem ser remarcados para 2026. A informação foi divulgada pela produtora 30e na noite de ontem, 26, e o motivo é um problema de saúde de um dos integrantes do grupo.

O vocalista M. Shadows publicou um vídeo em que explica ter sido diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais. Segundo ele, se poupar sua voz, fazer tratamento e reabilitação, voltará a cantar o mais breve possível.

"Prometemos voltar mais fortes do que nunca. Seus ingressos se manterão válidos para os shows reagendados - novas datas estão a caminho e serão anunciadas na próxima semana. Obrigado por seu apoio, amor e compreensão", disse.

"Minhas desculpas a todos que fizeram planos e gastaram dinheiro [para acompanhar os shows da banda]. Mas tenho que tomar a decisão responsável neste caso", concluiu.

A produtora ainda não confirmou as novas datas dos shows, mas informou que elas "devem ser reagendadas para o início de 2026", e que os ingressos se manterão válidos. Mais informações sobre políticas de reembolso serão divulgadas em breve no site Eventim.

O Avenged Sevenfold faria um show no Allianz Parque, em São Paulo, em 4 de outubro. Antes, se apresentaria na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, em 2 de outubro.

