Ana Beatriz Nogueira sobre esclerose múltipla: 'Achei que era o fim'

A atriz Ana Beatriz Nogueira compartilhou detalhes da jornada de 16 anos convivendo com a esclerose múltipla, revelando que o diagnóstico inicial foi assustador.

O que aconteceu

Primeiro sintoma da doença foi uma diplopia, quando começou a ver tudo duplicado. Apesar do temor inicial de que "tudo ia acabar", ela transformou o medo em ação.

Achei que era o fim. Passei um ano no sofrimento. Como achava que ia entortar, que tudo ia acabar, saí fazendo tudo que eu tinha medo. Ana Beatriz, em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", do jornal O Globo

Mesmo com uma forma mais branda, a vida com esclerose múltipla impõe limitações. A atriz precisa evitar temperaturas muito altas, não podendo fazer sauna e tomando banhos frios. Ela desenvolveu truques próprios, como usar gelo nos pulsos e na nuca para esfriar o corpo.

Recentemente, essas limitações levaram a uma decisão difícil: sua saída da novela "Mania de você", em 2024. Embora tenha trabalhado em 14 novelas e inúmeras peças ao longo dos últimos 16 anos, uma mudança na trama exigiu que ela gravasse em cenários extremamente quentes.

"Se continuasse forçando, poderia ter uma progressão da doença que não tinha tido até então", explicou. A decisão, recomendada por sua neurologista para evitar o mal-estar e o cansaço extremo, foi dolorosa para a atriz. "Fiquei muito triste, dei uma deprimida, nunca tinha saído de uma novela. Aceitar ter que sair foi o mais difícil", desabafou.