Zé Henrique, dupla de Gabriel, é levado a hospital após passar mal em show

De Splash, em São Paulo

O cantor sertanejo Zé Henrique, dupla de Gabriel, precisou ser hospitalizado durante uma apresentação em Cunha (SP) realizada ontem.

O que aconteceu

Artista foi atendido na Santa Casa de Cunha. A informação foi confirmada pela equipe da dupla das redes sociais. Não foram divulgados detalhes sobre os sintomas sentidos por Zé Henrique durante a apresentação.

Após Zé Henrique ser encaminhado ao hospital, Gabriel cantou sozinho durante toda a apresentação. "A dupla agradece pelo carinho, compreensão e recepção calorosa do público, além de pedir desculpas pelo ocorrido", diz o comunicado oficial da dupla publicado no Instagram.

Zé Henrique está melhor e em plena recuperação, conforme divulgado no comunicado. A notícia foi comemorada pelos fãs nos comentários da postagem. "Esperamos que o Zé se recupere logo, e que essa dupla jamais acabe", escreveu um dos seguidores.