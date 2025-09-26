Topo

Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda: 'Não vivi a sensação'

Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda 17 - Reprodução/Instagram
Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda 17 Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 00h49Atualizada em 26/09/2025 00h50

Após o resultado da primeira roça de A Fazenda 2025 (Record), que eliminou Gabily, Viih Tube comemorou a permanência de Fabiano, seu pai.

O que aconteceu

A influenciadora postou um Stories após o resultado, agradecendo ao seu público. ""Eu tô muito feliz que meu pai voltou. Estva falando pro Eli [Eliezer, marido], que eu nunca vivi essa sensação, porque eu nunca voltei. Parei no paredão e já saí."

Tô muito feliz que ele viveu isso. Queria agradecer muito.
Viih Tube

Viih ainda comentou o fato de Fabiano ter sido salvo primeiro por Adriane Galisteu. "A casa inteira ter votado nele e ele ter voltado primeiro, mesmo que não tenha a ver com ser mais votado, a casa ficou em choque. Todo mundo achou que ele ia sair. Foi bem importante isso."

Ela finalizou. "Espero que ele se mostre ainda mais agora que ele viu que tem gente torcendo por ele."

A primeira roça do programa eliminou Gabily, com 26,95% dos votos. Fabiano e Carol Lekker foram salvos.

