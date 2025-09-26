Topo

'Vale Tudo' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (26) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico.

Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

