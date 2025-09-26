União Europeia de Radiodifusão votará sobre participação israelense no Eurovision 2026

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - Membros da União Europeia de Radiodifusão votarão em novembro sobre a participação de Israel no Festival Eurovision da Canção em Viena no próximo ano, informou a EBU na sexta-feira.

Eurovision, que enfatiza sua neutralidade política, enfrentou uma controvérsia este ano relacionada à guerra em Gaza.

"Uma votação sobre a participação no Festival Eurovision da Canção de 2026 ocorrerá em uma reunião extraordinária da Assembleia Geral da EBU a ser realizada online no início de novembro", disse a EBU à Reuters em um comunicado, esclarecendo posteriormente que a votação é sobre a participação da emissora pública israelense, KAN.

Somente as emissoras de serviço público que são membros da EBU podem participar do concurso amplamente assistido, e a KAN é a única integrante da EBU em Israel, afirmou a organização.

A KAN não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O jornal austríaco Kronen Zeitung informou na quinta-feira que os membros da EBU foram informados da votação em uma carta da presidente da organização, Delphine Ernotte-Cunci.

Em 16 de setembro, o conselho da emissora estatal espanhola RTVE votou pela retirada da competição de 2026, a ser realizada em maio em Viena, caso Israel participe.

A Espanha é o quinto país a fazer tal promessa, depois de Holanda, Eslovênia, Islândia e Irlanda, e o primeiro dos chamados "Cinco Grandes" -- um grupo que também inclui Reino Unido, Alemanha, Itália e França. Esses países se qualificam automaticamente para a rodada final do concurso.

Vários países pediram à EBU, uma aliança de emissoras públicas que organiza e coproduz o evento anual, que excluísse Israel da edição de 2025.

Em setembro, uma Comissão de Inquérito das Nações Unidas concluiu que Israel cometeu genocídio em Gaza -- acusações que Israel rejeitou veementemente.