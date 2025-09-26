Topo

Entretenimento

'Tudo apodrece': atriz revela como serão cenas com Leonardo em 'Vale Tudo'

Malu Galli e Guilherme Magon são Celina e Leonardo em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Malu Galli e Guilherme Magon são Celina e Leonardo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 15h34

Malu Galli, 53, revelou que Celina, sua personagem em "Vale Tudo", vai enfrentar alguns momentos intensos na reta final. Um deles é a descoberta de que Leonardo (Guilherme Magon), seu sobrinho, está vivo.

O que aconteceu

Desfecho de Celina em "Vale Tudo", que termina no dia 17 de outubro, vai ultrapassar a questão amorosa. "Eu torço para ela ser feliz. Ela passa por muitas agruras. Não acho que é preciso ter um par para ser feliz, podemos ser felizes sozinhos. Mas acho que a Celina merece, porque passou bastante tempo sozinha, segurou a onda dos Roitman", pontua.

Um companheiro para o final da vida dela seria legal. Sobre tomar partido eu deixo para o público. Só posso adiantar que a Celina vai passar por muita coisa. A questão amorosa vai ficar em segundo plano Malu Galli, ao jornal O Globo

Relacionadas

Visita íntima na cadeia: esse foi o final de Consuêlo na 1ª 'Vale Tudo'

Corpo retirado do hotel: veja fotos da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Como será a morte horrível de Mário Sérgio em 'Vale Tudo'? Veja fotos

Entre as cenas mais fortes da reta final, segundo ela, estão as que exibem o reencontro de Leonardo com a família. O rapaz ficou com graves sequelas neurológicas após acidente causado pela mãe, Odete (Debora Bloch), e foi mantido escondido por ela dos demais familiares por 13 anos. Em breve, ele será levado à mansão por Heleninha (Paolla Oliveira), a primeira a descobrir tudo.

Já gravamos as cenas, são fortes, com muita emoção. É um meteoro que cai e espatifa a mansão. É a ruína dos Roitman. Na verdade, não é nem ruína, porque fica parecendo uma coisa de fora. Lá tudo apodrece por dentro. Os pilares da família são traição e mentira. Quando tudo se revela, vem a derrocada Malu Galli, ao O Globo

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Sobre a possibilidade de Celina ser suspeita de matar Odete Roitman, ela reflete sobre as razões para tal. "Foi toda uma vida de opressão, de relação abusiva. Com essa revelação, os personagens vão viver uma situação limite. Não tenho palpite, mas tendo a achar que talvez seja alguma coisa surpreendente. Estou falando isso da minha cabeça. Talvez seja uma coisa que não está comentada ainda nas redes sociais", pondera.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 992 votos
15,12%
Reprodução/Globo
16,94%
Reprodução/Globo
28,43%
Reprodução/Globo
39,52%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Tudo apodrece': atriz revela como serão cenas com Leonardo em 'Vale Tudo'

União Europeia de Radiodifusão votará sobre participação israelense no Eurovision 2026

Zé Henrique, dupla de Gabriel, é levado a hospital após passar mal em show

Ex-ator de 'Doctor Who' é preso em Londres

Ex de Colin Firth devolve medalha à família real após homenagem a Trump

Onde está Eduardo Tornaghi, ex-ator da Globo que fez voto de pobreza?

Fã invade palco de Natanzinho Lima e morde o cantor: 'Doida do cabrunco'

Mãe de Ludmilla mostra mansão, presente da filha: 'Sonho de criança'

'Academia de Drags' e Silvetty são 'gongados' por Rita Von Hunty e Motta

Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

Semana de Moda de Paris vê grande reformulação de estilistas com Chanel e Dior