Cadê os gêmeos? 'Vale Tudo' some com barriga de grávida de Solange

Solange (Alice Wegmann) apareceu sem a barriga da gestação de gêmeos no capítulo de "Vale Tudo" (Globo) de ontem.

O que aconteceu

A personagem foi visitar Afonso (Humberto Carrão) no hospital. A barriga da atriz não parecia estar com o enchimento que simula a gravidez de Solange, usado nos capítulos anteriores.

Espectadores comentaram uma possível falha na continuidade da novela. "Entre colocar uma barriga na Fátima (já que ela e Solange engravidaram muito perto), eles escolheram tirar a barriga da Solange que já tava grande", ironizou um no X.

Não acredito que esqueceram da barriga da Solange #ValeTudo



pic.twitter.com/IkCt25T56u -- Diogo Lamarque (@diogolamarque) September 26, 2025

Eles simplesmente esqueceram a barriga da solange #valetudo pic.twitter.com/zEHdaE90jB -- É só toni (@EsooToni) September 26, 2025

Como explicar a direção de #ValeTudo? Entre colocar uma barriga na Fatima (já que ela e Solange engravidaram muito perto), eles escolheram tirar a barriga da Solange que já tava grande https://t.co/mqYbBKsJVF -- De novela (@_denovela) September 26, 2025

Como que a Solange tava com barriga no casamento da Odete que já tem umas 3 semanas e agora ela ta sem? Não tá dando pra defender #ValeTudo -- Sabrisa (@EuSabrisa) September 26, 2025

Splash entrou em contato com a Globo e aguarda. O espaço será atualizado se houver algum comentário.