Cadê os gêmeos? 'Vale Tudo' some com barriga de grávida de Solange

Solange (Alice Wegmann) apareceu sem o volume da barriga de grávida da personagem - Reprodução
Solange (Alice Wegmann) apareceu sem o volume da barriga de grávida da personagem Imagem: Reprodução
De Splash, em São Paulo

26/09/2025 11h48Atualizada em 26/09/2025 11h48

Solange (Alice Wegmann) apareceu sem a barriga da gestação de gêmeos no capítulo de "Vale Tudo" (Globo) de ontem.

O que aconteceu

A personagem foi visitar Afonso (Humberto Carrão) no hospital. A barriga da atriz não parecia estar com o enchimento que simula a gravidez de Solange, usado nos capítulos anteriores.

Espectadores comentaram uma possível falha na continuidade da novela. "Entre colocar uma barriga na Fátima (já que ela e Solange engravidaram muito perto), eles escolheram tirar a barriga da Solange que já tava grande", ironizou um no X.

Splash entrou em contato com a Globo e aguarda. O espaço será atualizado se houver algum comentário.

