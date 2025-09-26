Topo

Entretenimento

Shawn Mendes curte foto de Marquezine e reacende rumores de affair de 2017

Bruna Marquezine está viajando pela Europa - webe/Webert Belecio / AgNews
Bruna Marquezine está viajando pela Europa Imagem: webe/Webert Belecio / AgNews
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 12h01

O cantor Shawn Mendes curtiu uma publicação da atriz Bruna Marquezine, que compartilhou fotos de viagem a Puglia, na Itália.

O que aconteceu

Interação não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente relembraram os rumores de um possível romance entre os dois.

Relacionadas

Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de affair

A Fazenda 2025: Gabily é a primeira eliminada, com 26,95% dos votos

Influenciador Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo

Especulação sobre um envolvimento entre Marquezine e Mendes não é nova. Os primeiros boatos surgiram em 2017, quando os dois foram vistos conversando de forma muito próxima durante o festival Rock in Rio.

Mais recentemente, em 2025, novas suspeitas surgiram após o Lollapalooza Brasil, quando os artistas teriam sido vistos em clima de romance em uma festa. Pouco tempo depois, Shawn Mendes foi visto usando uma calça da marca de Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna.

"Like" de Mendes na foto da atriz reacendeu as esperanças dos fãs. Mensagens como "Shawn mandou avisar que tá solteiro, Bruna" e "Queria que eles namorassem, é pedir muito?" foram deixadas nos comentários da publicação.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Chico questiona postura de Dudu Camargo em A Fazenda: 'É oco por dentro?'

Shawn Mendes curte foto de Marquezine e reacende rumores de affair de 2017

Ator de Terra Nostra morou no Retiro dos Artistas nos últimos anos de vida

Produtor de 'The Office' conta 'teste final' para aprovar derivado da série

Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

Ex-mordomo expõe atitude de William para reconquistar Kate: Nunca fez antes

Cadê os gêmeos? 'Vale Tudo' some com barriga de grávida de Solange

Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos

Padrasto de Virginia Fonseca ganha presente autografado de Vini Jr.

Ticiane Pinheiro faz acordo com a filha Rafa Justus sobre possível mudança para o Rio