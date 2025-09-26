Shawn Mendes curte foto de Marquezine e reacende rumores de affair de 2017

O cantor Shawn Mendes curtiu uma publicação da atriz Bruna Marquezine, que compartilhou fotos de viagem a Puglia, na Itália.

O que aconteceu

Interação não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente relembraram os rumores de um possível romance entre os dois.

Especulação sobre um envolvimento entre Marquezine e Mendes não é nova. Os primeiros boatos surgiram em 2017, quando os dois foram vistos conversando de forma muito próxima durante o festival Rock in Rio.

Mais recentemente, em 2025, novas suspeitas surgiram após o Lollapalooza Brasil, quando os artistas teriam sido vistos em clima de romance em uma festa. Pouco tempo depois, Shawn Mendes foi visto usando uma calça da marca de Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna.

"Like" de Mendes na foto da atriz reacendeu as esperanças dos fãs. Mensagens como "Shawn mandou avisar que tá solteiro, Bruna" e "Queria que eles namorassem, é pedir muito?" foram deixadas nos comentários da publicação.