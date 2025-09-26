Topo

Sentença de Rosa amaldiçoa Jaques e muda os rumos de 'Dona de Mim'

Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" - Léo Rosário/Globo
Rosa (Suely Franco) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 19h30

Amanhã, sábado (27), em "Dona de Mim" (Globo), Rosa (Suely Franco) fará uma revelação bombástica.

O que vai acontecer

Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Em seguida, a veterana anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz.

Furioso com a decisão, Jaques ameaça interditar a mãe. E no capítulo de segunda, Vivian e Ricardo garantem a Jaques que Rosa agiu dentro da lei. Em seguida, o vilão ameaça Tânia e Ricardo.

Rosa conversa com Leo sobre o futuro de Sofia e da Boaz, e ambas se emocionam. Jaques pede que Isabela se aproxime de Rosa. Rosa afirma a Samuel que não precisa de uma cuidadora.

Ainda neste sábado, Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo.

Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Thaís sofre um acidente de trabalho.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

