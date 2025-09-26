Semana de Moda de Paris vê grande reformulação de estilistas com Chanel e Dior

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - A Semana de Moda de Paris começa na segunda-feira, quando o setor embarca em uma reformulação criativa, com uma sucessão de novos estilistas recrutados para recuperar as vendas de marcas como Chanel, Christian Dior e outras.

Varejistas, imprensa de moda, modelos e celebridades irão à capital francesa para a última etapa de um mês de desfiles que apresentarão estreias na Chanel e na Dior -- ambas apostando em estilistas que construíram bases de fãs leais em marcas menores -- bem como outros nomes, incluindo Balenciaga.

"Há um alto nível de empolgação" em torno dos recomeços criativos, disse Erwan Rambourg, analista do HSBC.

Os desfiles de Paris acontecem durante nove dias, até 7 de outubro, depois de Nova York, Londres e Milão.

A Chanel, cujas vendas caíram 4% no ano passado, escolheu o ex-estilista da Bottega Veneta Matthieu Blazy, de 41 anos, para liderar os projetos da casa de moda francesa conhecida por seu logotipo C entrelaçado.

Blazy está em um cargo ocupado por apenas dois outros desde a década de 1980: Karl Lagerfeld e, após sua morte em 2019, sua colaboradora de longa data Virginie Viard.

Já a Dior, de propriedade da LVMH, cujas vendas caíram este ano, selecionou Jonathan Anderson, também de 41 anos. O estilista irlandês veio da Loewe, assumindo uma função combinada de moda masculina e feminina.

Anderson, que apresentou a moda masculina em junho, mostrou novos estilos para mulheres por meio de uma campanha publicitária que mostra Greta Lee relaxando em um castelo, usando maquiagem mínima, alfaiataria feminina e uma camisa de rugby em tons pastéis suaves.

Desde o fim do boom pós-pandemia, o setor tem passado por uma queda prolongada, o que provocou uma onda de mudanças na administração e na direção criativa.

As marcas estão enfrentando um "certo cansaço" por parte dos compradores, disse Amaury Saint Olive, sócio associado da McKinsey.

Os aumentos de preços, que impulsionaram o lucro de marcas como Chanel, Dior e Vuitton nos últimos anos, pesaram sobre o apetite por bolsas, especialmente de clientes menos abastados.

Os executivos esperam que os novos estilistas renovem o interesse pelas roupas de grife.

"Eles finalmente estão entendendo e agora veremos a evidência desse movimento", disse Rambourg.

O primeiro desfile feminino de Anderson será realizado em 1º de outubro. A estreia de Blazy na Chanel será em 6 de outubro no local preferido de Lagerfeld, o Grand Palais.

Outras estreias de estilistas incluem Pierpaolo Piccioli na Balenciaga, Jack McCollough e Lazaro Hernandez na Loewe e Duran Lantink na Jean Paul Gaultier.