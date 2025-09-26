Ruivinha de Marte sobre críticas por fotos de biquíni: 'Me mostro mesmo'

Ruivinha de Marte, 28, decidiu rebater algumas críticas que vem recebendo por fotos de biquíni.

O que aconteceu

Recentemente, a influenciadora ganhou 14 kg. Agora atuando como fisiculturista, ela recebeu ataques nas redes sociais. "Eu treino todos os dias, mais não vejo necessidade nenhuma de expor minha nudez, acho isso muito desnecessário, depois as mulheres reclamam que os homens só querem usar e jogar fora, mais vocês não se valorizam, colaborem meninas e sejam mais que um pedaço de carne", comentou uma seguidora nas imagens.

Ruivinha, logo, respondeu à crítica. "Você não tem a coragem que tenho então, sou uma mulher super segura e sei do meu valor, você usa biquíni quando vai para a piscina ou vai de vestido longo? Treino e me mostro mesmo meu amor, faça você também para evitar que você fique insegura quando ver uma mulher fazendo".

Natural do Amazonas, ela revelou que, nos próximos meses, estará focada na sua preparação para competir na categoria "Biquíni" ainda este ano. "Agora é oficial! Chegou o grande momento. Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo, na categoria Biquíni", publicou em seu perfil.