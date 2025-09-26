Topo

Rita Cadillac: 'Tive que largar meu filho para sobreviver'

Rita Cadillac no programa Ao Alvo - Reprodução/SBT
Rita Cadillac no programa Ao Alvo Imagem: Reprodução/SBT
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 12h34

Rita Cadillac avaliou as consequências de ter abandonado o filho, Carlos César, quando ele tinha apenas um ano de vida. A ex-chacrete foi trabalhar nos Estados Unidos, e retomou o convívio com César quando ele tinha 9 anos.

O que aconteceu

Rita disse a cicatriz do abandono fica, mas que precisou deixar César. "Eu tive que largar meu filho para sobreviver, foi uma viagem que eu tinha que ir para fora do país, e aí tive que deixar ele pequeno, com um ano [...] É claro que machuca saber que você é proibida de ver seu filho, saber que disseram para ele que você está morta, sendo que eu sempre tentei procurar, sempre tentei falar, mas nunca pude", disse em entrevista ao programa No Alvo (SBT).

Quando eu consegui um jeito de 'sequestrar o meu próprio filho', eu não pensei duas vezes. Sequestrei e trouxe para o Rio de Janeiro, e até o hoje ele está comigo. Rita Cadillac

Ela diz que, na infância, César chegou a ter vergonha de ser filho dela. "Os homens não o respeitavam, falavam besteiras. Até um professor, uma vez, falou que achava a mãe dele gostosa; ele não pensou duas vezes, deu-lhe um soco na cara e foi expulso do colégio".

Tudo isso já a fez questionar se ela foi uma boa mãe. "Essas coisas, às vezes, ainda ficam no coração, porque você fala: 'Será que eu fui uma boa mãe? Será que eu fui aquela mãe que ele sonhava?'. Eu acho que eu fui, mas fica uma coisinha sempre no meu coração".

