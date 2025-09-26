Topo

A Fazenda 2025: Gabily é a primeira eliminada, com 26,95% dos votos

A Fazenda 2025: Gabily na noite da 1ª roça - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Gabily na noite da 1ª roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 00h07Atualizada em 26/09/2025 00h15

Gabily foi a primeira eliminada de A Fazenda 2025 (Record). A influenciadora recebeu 26,95% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Fabiano, primeiro salvo, e Carol Lekker continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Roceiros, A Fazenda é um teste do fogo. Pra sobreviver tem que ter lenha pra queimar. Mas também tem o outro lado. Prego que se destaca leva martelada."

"Carol, o papel de infiltrada tinha prazo de validade, mas você queria mais e colocou todas as suas cartas na mesa. Mas foi só oficializar sua permanência que a roça veio. A porta da saída tá no teu pé. Cuidado", apontou.

"Fabiano, atenção. A Fazenda é um jogo de posicionamento. Só ganha esse game quem abre o peito e fala com o público. Você foi votado por oito peões, tinha oito minutos de réplicas e não usou seu tempo", disse.

"Gabily, sobrar no Resta Um é a pior parte. Você foi a última opção de uma sede com 26 pessoas. Isso dói. Mas dói ainda mais quando você pede pra que isso aconteça. Tá valendo dois milhões", disse Galisteu.

A apresentadora finalizou. "Pra manter o jogo vivo, é preciso muita lenha boa. Tem que saber acertar o tempo. Pra quem segue, não economize no combustível porque o game vai seguir queimando até o final."

Muito emocionada, Gabily foi consolada por Galisteu, que apontou. "Gabily, você pediu pra sobrar no Resta Um. É um jogo. Eu entendo que quando vocês estão lá... Mas logo na primeira semana, você se coloca no Resta Um, é quase colocar na roça."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o mais odiado após Gabily ser eliminada?

