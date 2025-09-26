Topo

Advogada e acusações em outro reality: quem é Yoná, de A Fazenda 17

A Fazenda 17: Yoná Sousa causou polêmica em outro reality - Reprodução/Instagram
A Fazenda 17: Yoná Sousa causou polêmica em outro reality Imagem: Reprodução/Instagram
Yoná Sousa é uma das peoas de A Fazenda 2025 (Record) e, durante a primeira semana de reality show, foi umas peoas mais comentadas nas redes sociais.

Quem é Yoná

Advogada e professora de dança, Yoná tem 52 anos e é natural do Piauí. Em suas redes sociais, Yoná compartilha momentos de dança, tanto de lazer quanto profissionais.

Antes de A Fazenda 2025, ela participou da segunda temporada do "Ilhados com a Sogra", reality show da Netflix. Yoná esteve no programa ao lado da sogra Ana Paula e do filho Antony.

Yoná protagonizou diversos conflitos com Ana Paula no reality show. Sogra e nora se envolveram em discussões e trocaram farpas, enquanto precisavam competir em provas.

Além de se envolver em conflitos com Ana Paula, Yoná também brigou com outros participantes do reality show. A advogada foi acusada de gordofobia e de zombar do sobrenome de uma participante oriental.

Após o reality da Netflix, Ana Paula e Antony participaram da sétima temporada do "Power Couple Brasil", também na Record.

Na 1ª semana de A Fazenda, Yoná também esteve envolvida em tretas. A peoa teve uma forte rivalidade com Wallas e Gabily, fez uma aliança com Dudu e até causou punição de forma proposital.

