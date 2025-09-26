Padrasto de Virginia Fonseca ganha presente autografado de Vini Jr.

Danilo Nascimento, namorado da mãe de Virginia Fonseca, 26, movimentou as redes sociais ao exibir um presente especial Vini Jr., apontado como possível affair da influenciadora.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o cantor mostrou uma camisa oficial do Real Madrid autografada pelo atacante. Na dedicatória, Vini Jr. escreveu: "Para Danilo. Abraço com carinho", acompanhada de sua assinatura. Ao compartilhar o registro, Danilo agradeceu o presente. "Gratidão", escreveu.

A interação aumentou ainda mais as especulações de proximidade entre Virginia e o jogador. Os rumores vêm crescendo nas últimas semanas, sobretudo após a empresária deixar comentários em publicações do craque e permitir que o irmão dele posasse ao lado de suas filhas.

Apesar dos rumores, Virginia Fonseca e Vini Jr. ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o suposto romance.