Padrasto de Virginia Fonseca ganha presente autografado de Vini Jr.

Padrasto de Virginia ganha presente autografado de Vini Jr.
Padrasto de Virginia ganha presente autografado de Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

26/09/2025 11h23

Danilo Nascimento, namorado da mãe de Virginia Fonseca, 26, movimentou as redes sociais ao exibir um presente especial Vini Jr., apontado como possível affair da influenciadora.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o cantor mostrou uma camisa oficial do Real Madrid autografada pelo atacante. Na dedicatória, Vini Jr. escreveu: "Para Danilo. Abraço com carinho", acompanhada de sua assinatura. Ao compartilhar o registro, Danilo agradeceu o presente. "Gratidão", escreveu.

A interação aumentou ainda mais as especulações de proximidade entre Virginia e o jogador. Os rumores vêm crescendo nas últimas semanas, sobretudo após a empresária deixar comentários em publicações do craque e permitir que o irmão dele posasse ao lado de suas filhas.

Apesar dos rumores, Virginia Fonseca e Vini Jr. ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o suposto romance.

