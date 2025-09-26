Topo

Entretenimento

Noel Clarke, astro de 'Doctor Who', é detido durante operação em Londres

Noel Clarke foi alvo de operação policial em Londres - Dave Benett/Getty Images
Noel Clarke foi alvo de operação policial em Londres Imagem: Dave Benett/Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

26/09/2025 09h32

Noel Clarke, 49, conhecido por seu papel em "Doctor Who", foi detido em casa, em Londres.

O que aconteceu

Segundo o jornal The Guardian, agentes realizaram uma operação ontem na residência do ator. Os policiais saíram carregando caixas com documentos e equipamentos eletrônicos.

Relacionadas

Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Astro chegou a ser levado para interrogatório, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. A imprensa britânica revelou que a investigação foi aberta em 1º de setembro e está sob responsabilidade do comando especializado em crimes da Polícia Metropolitana. Até agora, as autoridades não deram detalhes sobre a detenção.

Episódio ocorre semanas depois de o ator perder uma ação judicial contra o próprio Guardian. Clarke havia processado o veículo por difamação devido a reportagens publicadas entre 2021 e 2022, nas quais mais de 20 mulheres o acusaram de conduta sexual imprópria. A Justiça, entretanto, entendeu que as matérias estavam amparadas por provas suficientes e que foram publicadas em defesa do interesse público.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Brunna Gonçalves é a nova musa da escola de samba Grande Rio após saída da Beija-Flor

'Mereço o Guinness', brinca David Cardoso sobre ensaio nu de filho caçula

'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com Vitória Strada

Membro do grupo de rap irlandês Kneecap tem acusação de terrorismo rejeitada no Reino Unido

Spotify endurece regras para derrubar e rotular músicas feitas por IA

Noel Clarke, astro de 'Doctor Who', é detido durante operação em Londres

'Vale Tudo' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Dona de Mim' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Lica, do Casamento às Cegas, critica edição do programa: 'Queriam uma vilã'

A Fazenda: Gabily é eliminada e inimigas se unem após divisão de tarefas

Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'