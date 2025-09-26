Topo

Fã invade palco de Natanzinho Lima e morde o cantor: 'Doida do cabrunco'

do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 14h50Atualizada em 26/09/2025 14h55

O cantor Natanzinho Lima, 23, passou um sufoco durante show em Tavares, na Paraíba, ontem.

O que aconteceu

Fã invadiu o palco. Ela correu em direção a Natanzinho e o abraçou, de forma que o cantor teve dificuldades para continuar cantando.

Seguranças tentaram afastá-la, mas ela continuou agarrada ao cantor. A fã tentou roubar o chapéu de Natanzinho e arrancou os botões da camisa dele.

Fã mordeu Natanzinho Lima durante show na Paraíba - Reprodução/YouTube - Reprodução/YouTube
Fã mordeu Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Imagem: Reprodução/YouTube

Ela mordeu o cantor, que levou um susto. "Tá me machucando, mulher. Tá me mordendo, mulher doida do cabrunco!", exclamou o cantor sergipano.

A fã saiu do palco carregada por três seguranças. Ela recebeu vaias da plateia por interromper o show. "Arrancou tudo os botões da camisa! Que mulher doida do cabrunco, ia roubar o meu chapéu", riu Natanzinho antes de continuar o show.

