Miss perde título e pode ser presa após viralizar com vídeo íntimo

Suphannee Noinonthong, conhecida como Baby, perdeu sua coroa de Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 um dia após conquistar o título.

O que aconteceu

Após a coroação, viralizou um vídeo íntimo de Baby. Nas imagens, ela dança na frente da câmera com roupas de renda. Segundo o jornal Daily Star, ela também fuma um cigarro eletrônico e utiliza um brinquedo erótico.

O comitê da competição removeu o título dela. Em comunicado enviado à imprensa local, a organização do concurso afirmou que Baby "praticou certas atividades que não estão alinhadas com o espírito e os princípios que esperamos de nossas participantes. Por isso, foi necessário remover seu título".

Baby diz que produziu conteúdo adulto na pandemia para salvar a mãe. Em pronunciamento no Facebook, ela afirma que seu pai morreu quando ela era adolescente e que, durante a pandemia, largou a faculdade e passou a trabalhar em vários empregos para pagar o tratamento de câncer da mãe. Depois, a mãe de Baby também morreu. Ela ressaltou, ainda, que casas de aposta estão usando seu vídeo sem seu consentimento.

Ela pode ser presa. Num programa de televisão tailandês, Baby disse que não sabia que a produção de pornografia é ilegal na Tailândia e chorou quando o apresentador Kanchai Kamnerdloy disse a informação.

Concurso pode voltar atrás. Após a exibição da entrevista de Baby a Kanchai Kamnerdloy, o presidente do concurso se manifestou no Facebook: "Se o Kanchai achar que Baby merece outra chance e quiser que eu lhe devolva o título, eu posso reconsiderar. Está nas suas mãos, Kanchai", escreveu Nawat Itsaragrisil.