'Mereço o Guinness', brinca David Cardoso sobre ensaio nu de filho caçula

David Cardoso, 83, falou sobre o ensaio nu que seu filho caçula, Oswaldo Cardoso, 25, fez para o futuro relançamento da G Magazine.

O que aconteceu

Rei da Pornochanchada admitiu que incentivou o herdeiro a topar a empreitada. "Dei força para o Oswaldo fazer. Ele é um bom garoto. O importante é ter caráter e ser honesto", declarou ao jornal Extra.

Ele brincou com o fato de que três de seus quatro filhos, além dele próprio, estrelaram ensaios nus. "Mereço entrar no 'Guinness Book'. Devo ser o único pai do mundo que posou nu e seus três filhos também", ironizou.

Além do pai, David Cardoso Jr., 54, e Tallyta Cardoso, 48, posaram como vieram ao mundo para câmeras fotográficas. O patriarca o fez em 1999, aos 56 anos, para a própria G - assim como Júnior, que posou duas vezes para a revista nos anos 2000 e hoje possui um perfil no OnlyFans. Tallyta, por sua vez, foi capa da publicação masculina Sexy, também em 1999.