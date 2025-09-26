Membro do grupo de rap irlandês Kneecap tem acusação de terrorismo rejeitada no Reino Unido

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - Um membro do grupo de rap irlandês Kneecap saiu vitorioso em tentativa de anular acusação de terrorismo contra ele por supostamente exibir uma bandeira da milícia libanesa Hezbollah, apoiada pelo Irã, nesta sexta-feira, quando um tribunal de Londres decidiu que a acusação havia sido feita tarde demais.

Liam Óg Ó hAnnaidh, que foi inicialmente acusado sob o nome anglicizado Liam O'Hanna e cujo nome artístico é Mo Chara, foi acusado de ter agitado a bandeira do grupo militante proibido Hezbollah durante um show do Kneecap em Londres em novembro de 2024.

Em maio, Mo Chara, de 27 anos, foi acusado sob a Lei de Terrorismo, segundo a qual é crime exibir um artigo de forma a levantar suspeitas razoáveis de que alguém seja apoiador de uma organização proibida.

Após uma audiência na Corte de Magistrados de Westminster, o juiz Paul Goldspring determinou que Ó hAnnaidh havia sido acusado após o limite de seis meses para apresentar tal acusação, que só pode ser tratada pelo tribunal de magistrados.

"A acusação é ilegal e nula e este tribunal não tem jurisdição para julgar a acusação", disse o juiz para os aplausos do público.

Ó hAnnaidh compareceu ao tribunal para ouvir a decisão, que foi comemorada por dezenas de seus apoiadores e seus companheiros de banda Naoise Ó Cairealláin, nome artístico Móglaí Bap, e J.J. Ó Dochartaigh, conhecido como DJ Próvaí.

A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, também saudou a decisão, dizendo em um post no X: "Essas acusações foram parte de uma tentativa calculada de silenciar aqueles que se levantam e se manifestam contra o genocídio israelense em Gaza."

Israel nega veementemente ter cometido genocídio em sua guerra em Gaza, que começou depois que o grupo militante palestino Hamas atacou Israel a partir de Gaza em 7 de outubro de 2023.

"Todo esse processo nunca foi sobre mim, nunca foi sobre qualquer ameaça ao público, nunca foi sobre terrorismo", disse Ó hAnnaidh fora do tribunal.

"Foi tudo sobre Gaza, sobre o que acontece se você ousar se manifestar", acrescentou.

A banda Kneecap, de Belfast, que faz rap em irlandês e inglês e exibe regularmente mensagens pró-Palestina durante seus shows, disse anteriormente que a bandeira havia sido jogada no palco e descreveu a acusação como uma tentativa de silenciá-los.

No mês passado, o grupo anunciou que havia cancelado sua turnê de 15 datas nos EUA, programada para outubro, como resultado do caso.