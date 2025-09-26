Topo

Entretenimento

Lica, do Casamento às Cegas, critica edição do programa: 'Queriam uma vilã'

Lica Neri - Divulgação
Lica Neri Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 08h57Atualizada em 26/09/2025 08h57

Lica Neri, participante do Casamento às Cegas +50 (Netflix), rebateu os comentários sobre sua participação no programa.

O que aconteceu

Lica foi criticada por não dar seguimento à relação com Leonardo e acusou o "noivo" de ir ao reality com outras intenções. "Ele não foi para o Casamento às Cegas para se relacionar com ninguém! Foi para outros fins que logo mais vou revelar e que a edição do programa também não mostrou", disse ao responder uma pessoa no Instagram.

Ela também criticou a edição do programa. "Estou sendo humilhada por ter sido sincera e honesta. E a edição do programa colocou recortes com as minhas piores partes, talvez porque quisessem uma vilã para movimentar aquilo! Dois meses de gravação para ir ao ar minutos das minhas falas".

2 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Comentário de Lica
Imagem: Reprodução/Instagram
1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Comentário de Lica
Imagem: Reprodução/Instagram

