Lica, do Casamento às Cegas, critica edição do programa: 'Queriam uma vilã'

Lica Neri, participante do Casamento às Cegas +50 (Netflix), rebateu os comentários sobre sua participação no programa.

O que aconteceu

Lica foi criticada por não dar seguimento à relação com Leonardo e acusou o "noivo" de ir ao reality com outras intenções. "Ele não foi para o Casamento às Cegas para se relacionar com ninguém! Foi para outros fins que logo mais vou revelar e que a edição do programa também não mostrou", disse ao responder uma pessoa no Instagram.

Ela também criticou a edição do programa. "Estou sendo humilhada por ter sido sincera e honesta. E a edição do programa colocou recortes com as minhas piores partes, talvez porque quisessem uma vilã para movimentar aquilo! Dois meses de gravação para ir ao ar minutos das minhas falas".

Comentário de Lica Imagem: Reprodução/Instagram